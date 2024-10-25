СМИ: В России изменят подход к оплате капремонта домов
Подход к оплате капитального ремонта многоквартирных домов в России могут изменить, соответствующие поправки в Жилищный кодекс разрабатывает Минстрой. Об этом пишут Известия.
По данным издания, оплату хотят сделать более гибкой и экономически обоснованной, с использованием дифференцированного подхода в зависимости от технической оснащенности дома — в частности, наличия лифтов. Сейчас регионы РФ рассчитывают взносы на капремонт самостоятельно, применяя методические рекомендации по установлению минимального размера платежей в месяц.
Как отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в целом по регионам плату за капремонт определяют на основе площади дома и числа жильцов. В ряде субъектов для всех многоквартирных домов назначают единый взнос, в других действует дифференциация. При этом средний размер оплаты капремонта составляет 12,6 рубля за квадратный метр, это почти в два раза ниже экономически обоснованного, и в регионах «просто не хватает средств».
«Именно поэтому установление экономически обоснованного взноса имеет более важное значение сейчас, чем его дифференциация», — указала Разворотнева.
Ранее в России обновили стандарт по капитальному ремонту многоквартирных домов, в него включили понятие гарантийного срока — периода с даты подписания акта приемки услуг и работ по капремонту, в который подрядчик обязан за свой счет исправить связанные с исполнением обязательств недостатки, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru