СМИ: В Британии создали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьера

Чиновники резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит разработали план по освещению смерти кота Ларри. Об этом пишет The Times, ссылаясь на источники в резиденции.

Ларри 17 лет, он живет в резиденции премьера Соединенного Королевства с 2011 года. Кот, взятый из приюта, имеет официальную должность главного мышелова при секретариате кабмина. Кроме того, у питомца есть страница в соцсети X, где часто размещаются саркастические посты с упоминанием британских политиков.

По данным The Times, к «печальному дню», когда кот уйдет из жизни, подготовили пресс-релиз, графические материалы, а также отобрали фотографии Ларри для публикации после известия о смерти животного. Кроме того, чиновники разработали план по соцсетям для информирования поклонников Ларри в интернете.

Источники подчеркнули, что сейчас с котом Ларри все в порядке.

