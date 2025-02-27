СМИ: У Якубовича обнаружили замок в Подмосковье за 1 млрд рублей
Телеведущий Леонид Якубович оказался владельцем роскошной недвижимости, которую скрывал от общественности. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, журналистам известно о двухкомнатной квартире Якубовича площадью 60 квадратных метров в Доме артистов Большого театра в Москве. При этом ведущий живет в десятикомнатной 228-метровой квартире в Хамовниках. Жилье оформлено на жену Якубовича. Стоимость квартиры составляет около 202 млн рублей.
«Но это еще не самый дорогой актив Якубовича. По нашим данным, Леониду Аркадьевичу принадлежит замок, который стоит на участке в 30 соток в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья», - пишет SHOT.
Примерная стоимость недвижимости - 1 млрд рублей.
Как отмечает СМИ, Якубович также владеет 13 сотками земли и домом в деревне Сивково Одинцовского района, которые стоят свыше 16 млн рублей, и автомобилем Lexus LX III за 12 млн.
Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Михаил Касьянов (признан в РФ иноагентом) выставил на продажу двухуровневую квартиру площадью 427 квадратных метров на Рочдельской улице в Москве за 700 млн рублей, напоминает РЕН ТВ.
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