СМИ сообщили о возможном отречении папы римского от престола
Папа римский Франциск, как и его предшественник Бенедикт XVI, может отречься пот Апостольского престола, сообщает газета Libero.
Отмечается, что причиной возможного ухода может стать состояние здоровья Франциска, в июле понтифику была сделана хирургическая операция на кишечнике.
В декабре папе римскому исполнится 85 лет.
Ранее папа Римский Франциск одобрил прошение Томе Феррейры да Силва об отставке с поста епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету, сообщает служба печати Святого престола.
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