СМИ: Продюсерский центр Кончаловского терпит убытки в 81,5 млн рублей

Убытки в 81,5 млн рублей зафиксированы в продюсерском центре режиссера Андрея Кончаловского в последние четыре года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как пишет СМИ, 87-летнему кинематографисту принадлежит 55% в продакшне, его жене Юлии Высоцкой — 35%.

«В последние несколько лет вместо договоров на съёмки документалок и художественных фильмов, ведение ресторанного бизнеса и прочее компания приносит сплошной минус. Так, в прошлом году продакшн ушёл в -20 млн рублей», - отмечает SHOT.

По данным издания, Кончаловский также владеет пятью различными организациями, которые в том числе работают в сферах ресторанного бизнеса и торговли лекарствами. Четыре компании приносят режиссеру доход.

Ранее стало известно, что Юлия Высоцкая прекратит вести свой бизнес «Едим дома», под этим брендом работали кулинарные студии и закусочные, а также производились товары. Это решение связано с убытками предприятия, пишет Ura.ru.

