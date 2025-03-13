СМИ: Продюсерский центр Кончаловского терпит убытки в 81,5 млн рублей
Убытки в 81,5 млн рублей зафиксированы в продюсерском центре режиссера Андрея Кончаловского в последние четыре года. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как пишет СМИ, 87-летнему кинематографисту принадлежит 55% в продакшне, его жене Юлии Высоцкой — 35%.
«В последние несколько лет вместо договоров на съёмки документалок и художественных фильмов, ведение ресторанного бизнеса и прочее компания приносит сплошной минус. Так, в прошлом году продакшн ушёл в -20 млн рублей», - отмечает SHOT.
По данным издания, Кончаловский также владеет пятью различными организациями, которые в том числе работают в сферах ресторанного бизнеса и торговли лекарствами. Четыре компании приносят режиссеру доход.
Ранее стало известно, что Юлия Высоцкая прекратит вести свой бизнес «Едим дома», под этим брендом работали кулинарные студии и закусочные, а также производились товары. Это решение связано с убытками предприятия, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксаков допустил сохранение ключевой ставки ЦБ
- Во Франции приняли резолюцию с призывом изъять российские активы
- Бывший глава Суджанского района пострадал при эвакуации мирных жителей
- СМИ: Продюсерский центр Кончаловского терпит убытки в 81,5 млн рублей
- Лукашенко прибыл с визитом в Москву
- ФСБ предотвратила готовившиеся Киевом покушения на участников СВО и госслужащих
- Под Тамбовом при атаке БПЛА было частично повреждено предприятие
- Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Катара в направлении России
- СМИ: Инфляция в России начнет снижаться к осени
- Песков: Путину доложено о завершающей стадии освобождения Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru