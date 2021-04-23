СМИ: Массовые сокращения грядут в Следственном комитете РФ
Серьёзное сокращение штата ожидает Следственный комитет в связи с реорганизацией подразделений на транспорте, которые ждут масштабные слияния. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в одном из уральских управлений СК РФ.
Согласно этим сведениям, к 10 мая в структуре комитета должно остаться только три транспортных управления — Северо-Западное, Центральное и Дальневосточное — с центрами в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске.
Остальные, существующие на сегодня, будут ликвидированы и присоединены. По данным источника, документ на этот счёт председатель СК РФ Александр Бастрыкин уже подписал. Принципы, на которых будут объединяться управления, пока не раскрываются.
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