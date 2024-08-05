СМИ: Критиковавший СВО экс-полковник Квачков ушел паломником, не дождавшись суда

Полковник ГРУ в отставке 76-летний Владимир Квачков, оштрафованный за дискредитацию российской армии, ушел в паломничество по храмам и монастырям, не дожидаясь решения суда по иску об установлении повторного административного надзора. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, ОМВД по московскому району Дорогомилово в мае подал иск в отношении Квачкова, потребовав повторного административного надзора за ранее осужденным отставным полковником. Летом 2023 года фигуранта дважды оштрафовали за посты в соцсетях и заявления на YouTube с критикой специальной военной операции. Квачков отрицал вину, пишет Ura.ru.

Дорогомиловский суд вынес решение по заявлению полиции, согласившись с необходимостью установления надзора до 19 февраля 2027 года. При этом Квачков не присутствовал на процессе, его и вовсе не было в Москве. По словам адвоката Алексея Першина, экс-полковник «в конце апреля-начале мая» ушел паломником по святым местам. На тот момент Квачков «был абсолютно не ограничен в праве на передвижение». Как отметил защитник, фигуранта посетило видение, что он должен проповедовать слово Божие «вплоть до Чукотки». Из-за ухода Квачкова заседание по его делу переносили три раза.

«В итоге надзор... все же установили, но куда ему теперь являться отмечаться дважды в месяц, из решения суда непонятно: он же по России бродит — по скитам, храмам и монастырям, и никакой связи с ним нет», — указал адвокат.

Защитник добавил, что при рассмотрении дела допустили ряд серьезных нарушений, и решение планируют обжаловать.

Ранее Квачков отбывал наказание в колонии: в 2013-м ему дали восемь лет с ограничением свободы на год за попытку организации вооруженного мятежа, в 2017-м добавили 1,5 года заключения за экстремистский ролик. В феврале 2019 года бывший полковник освободился. Год спустя за ним установили административный надзор на три года, но в феврале 2023-го решение отменили.

