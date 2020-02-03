Смартфоны Blackberry исчезнут из продажи
Компания TCL Communication, которой принадлежит бренд Blackberry, объявила о снятии с производства смартфонов данной марки. Об этом сообщается на странице BlackBerry Mobile в Twittter.
В сообщении отмечается, что смартфоны прекратят продавать с сентября текущего года. При этом смартфоны, купленные до конца августа, в компании обещают поддерживать до сентября 2022 года.
В TCL Communication поблагодарили поклонников смартфонов Blackberry и выразили надежду на их поддержку в других проектах.
Смартфоны Blackeberry, отличительной чертой которых является QWERTY-клавиатура, стали терять свои позиции на рынке после появления бюджетных сенсорных моделей.
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