Смартфоны Blackberry исчезнут из продажи

3 февраля 202021:39

Компания TCL Communication, которой принадлежит бренд Blackberry, объявила о снятии с производства смартфонов данной марки. Об этом сообщается на странице BlackBerry Mobile в Twittter.

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В сообщении отмечается, что смартфоны прекратят продавать с сентября текущего года. При этом смартфоны, купленные до конца августа, в компании обещают поддерживать до сентября 2022 года.

В TCL Communication поблагодарили поклонников смартфонов Blackberry и выразили надежду на их поддержку в других проектах.

Смартфоны Blackeberry, отличительной чертой которых является QWERTY-клавиатура, стали терять свои позиции на рынке после появления бюджетных сенсорных моделей.



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ФОТО: pxhere.com
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