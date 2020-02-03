Смартфоны Blackberry исчезнут из продажи

В сообщении отмечается, что смартфоны прекратят продавать с сентября текущего года. При этом смартфоны, купленные до конца августа, в компании обещают поддерживать до сентября 2022 года.

В TCL Communication поблагодарили поклонников смартфонов Blackberry и выразили надежду на их поддержку в других проектах.

Смартфоны Blackeberry, отличительной чертой которых является QWERTY-клавиатура, стали терять свои позиции на рынке после появления бюджетных сенсорных моделей.







