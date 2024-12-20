«Слякоть и мокрый снег»: Москвичи могут не опасаться мороза в предновогодние дни
В ближайшую неделю в столичном регионе ожидается температура от 0 до -6 градусов, рассказал НСН Александр Шувалов.
До конца декабря в Москве уже не будет морозов, при этом возможны осадки в виде мокрого снега, сообщил в беседе с НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Несмотря на резкое похолодание, которое настигло нас 20-ти градусными морозами на этой неделе, конец декабря будет теплым, слякотным, с осадками в виде мокрого снега. Только в это воскресенье температура понизится до -6 градусов в ночные и дневные часы, что даст возможность сформироваться гололедице после двухдневной оттепели. В остальное время температура будет от 0 до -5 градусов. С ледяными дождями мы повременим», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, в новогоднюю ночь ощутимого похолодания также не ожидается.
«Есть определенная надежда, что в новогоднюю ночь будет от -2 до -4 градусов и небольшой снег, однако пока с полной уверенностью об этом говорить не приходится», - заключил он.
Ранее сообщалось, что самым холодным местом страны в 2024 году стало село Орто-Балаган в Оймяконском улусе Якутии, где температура опускалась до -64 градусов. Среди крупнейших городов РФ самыми холодными стали Новосибирск, Красноярск и Омск, где жители могли ощутить мороз до -36 градусов, напоминает «Радиоточка НСН»
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