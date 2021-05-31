Случайно застреливший юношу полицейский арестован в Новосибирске

Сотрудник МВД, который смертельно ранил юношу при задержании в Новосибирской области, отправлен под стражу. Решение об аресте вынес Центральный районный суд Новосибирска. Полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий.

28 мая 38-летний старший инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД РФ по Мошковскому району при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову его 19-летнему знакомому. По предварительным данным, последний оказал сопротивление полицейским, когда те сопровождали нарушителя в служебный автомобиль.

По информации Следственного комитета, сотрудник полиции вышел за пределы своих полномочий и нанёс молодому человеку несколько ударов руками и ногами. После этого подозреваемый вынул из кобуры табельный пистолет и направил на юношу. Затем инспектор непреднамеренно нажал на спусковой крючок.

Потерпевший был ранен в голову и скончался впоследствии в больнице. Двух других правонарушителей патрульные доставили в отдел полиции для разбирательства.

