Случайно застреливший юношу полицейский арестован в Новосибирске
Сотрудник МВД, который смертельно ранил юношу при задержании в Новосибирской области, отправлен под стражу. Решение об аресте вынес Центральный районный суд Новосибирска. Полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий.
28 мая 38-летний старший инспектор ДПС ОГИБДД отдела МВД РФ по Мошковскому району при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову его 19-летнему знакомому. По предварительным данным, последний оказал сопротивление полицейским, когда те сопровождали нарушителя в служебный автомобиль.
По информации Следственного комитета, сотрудник полиции вышел за пределы своих полномочий и нанёс молодому человеку несколько ударов руками и ногами. После этого подозреваемый вынул из кобуры табельный пистолет и направил на юношу. Затем инспектор непреднамеренно нажал на спусковой крючок.
Потерпевший был ранен в голову и скончался впоследствии в больнице. Двух других правонарушителей патрульные доставили в отдел полиции для разбирательства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 475 / сут.
Умерли
122 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+6 715 / сут.
- В МИД РФ заявили о расхождении повесток Путина и Байдена
- Правительство РФ выделит около 145 млрд рублей на строительство школ
- Правительство дополнительно выделит 800 млн рублей на ледовую арену в Новосибирске
- Случайно застреливший юношу полицейский арестован в Новосибирске
- Определился победитель первого этапа регат Tenzor Cup by PROyachting 2021
- Песков отказался комментировать инцидент со стрельбой в Екатеринбурге
- Песков заявил, что Путин знает о сверхприбылях металлургов
- Глава Башкирии назвал преступлением кривую разметку на дорогах
- В ДТП на Алтае погибли пять человек
- В Германии заявили о существовании военного альянса России и Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru