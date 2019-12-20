«Славой отца» наградят глав многодетных семей Верхневолжья

Новая региональная награда появится вскоре в Тверской области. Почётный знак «Слава отца» начнёт действовать с 1 января будущего года. Отличие введено по предложению губернатора Верхневолжья Игоря Рудени Законодательным Собранием.

Знаком будут отмечаться мужчины за заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, вклад в возрождение семейных традиций. Присуждаться она будет только тем отцам, которые воспитали в одном браке пять и более детей – как своих, так и приёмных.

Глава региона отметило, что такой наградой будет гордиться не только сам обладатель, но и его дети, супруга. По словам Рудени, многодетная семья – тверская традиция. При представлении к почётному знаку будут учитываться достижения детей в разных сферах, а также активная жизненная позиция всей семьи. Награждённый получит премию в 50 тысяч рублей.

