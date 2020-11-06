Скончался разведчик-нелегал Юрий Шевченко

Разведчик-нелегал, герой России Юрий Шевченко умер на 82-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

В пресс-бюро добавили, что Шевченко добывал исключительно важную информацию для обеспечения безопасности и национальных интересов России и СССР.

Служба внешней разведки рассекретила имя Юрия Шевченко в январе 2020 года.

Шевченко регулярно выезжал в командировки с 1969 года. Он получил образование по специальности «Архитектор» в 1963 году, а два года спуста закончил факультет Школы КГБ. В биографии разведчика, размещенной на сайте ведомства, сообщается, что Шевченко участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности.

Президент РФ Владимир Путин в 2017 году присвоил Шевченко звания Героя Российской Федерации.

