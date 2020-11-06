Скончался разведчик-нелегал Юрий Шевченко
Разведчик-нелегал, герой России Юрий Шевченко умер на 82-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.
В пресс-бюро добавили, что Шевченко добывал исключительно важную информацию для обеспечения безопасности и национальных интересов России и СССР.
Служба внешней разведки рассекретила имя Юрия Шевченко в январе 2020 года.
Шевченко регулярно выезжал в командировки с 1969 года. Он получил образование по специальности «Архитектор» в 1963 году, а два года спуста закончил факультет Школы КГБ. В биографии разведчика, размещенной на сайте ведомства, сообщается, что Шевченко участвовал в вербовочной разработке и вербовке объектов разведывательного интереса, добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности.
Президент РФ Владимир Путин в 2017 году присвоил Шевченко звания Героя Российской Федерации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- В Дании выявили более 200 случаев передачи коронавируса от норок человеку
- Рядом со школой недалеко от Парижа задержали мужчину с резаком
- В Москве школьница умерла во время урока физкультуры
- Вирусолог назвал сроки длительности плато по COVID-19 в России
- Опрос: Россияне выступили за ужесточение наказаний за нарушение ПДД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru