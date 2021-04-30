Скончался бывший сенатор и спикер новосибирского парламента Алексей Беспаликов
Бывший председатель Новосибирского областного Совета депутатов, член Совета Федерации (в 2010-2014 гг.) Алексей Беспаликов скончался 30 апреля в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
В сообщении говорится, что губернатор области Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Алексей Беспаликова. Глава региона отметил, что Беспаликов проявил себя в разных сферах и везде демонстрировал высокие профессиональные качества.
«Нашему региону будет не хватать его опыта, его энергии. Это невосполнимая утрата для родных, близких, друзей, коллег Алексея Акимовича, для всех нас», - подчеркнул Травников.
С 1992 года Алексей Беспаликов работал замдиректора департамента в мэрии города, затем — начальником контрольно-аналитического управления. С 1996 года занимал должность заместителя мэра по вопросам организационной деятельности. В 2000 году стал заместителем губернатора области, в 2003 году — первым заместителем главы региона. Избрался в новосибирский областной совет в 2005 году, стал председателем. С 2010 до 2014 года был сенатором от области.
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