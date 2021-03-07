Скончался бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев

Экс-генпрокурор СССР Александр Сухарев умер на 98-м году жизни. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

Причина его смерти не указана.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования.

«Это невосполнимая утрата для всех нас — учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича», — отметил он.

Александр Сухарев – уроженец Воронежской области, родился в селе Малая Трещевка 11 октября 1923 года. Был ветераном Великой Отечественной войны. Получил ранение в сентябре 1944-го в Польше. Награжден боевыми орденами.

В послевоенное время занимал партийные должности. В сентябре 1970 года Сухарев стал первым заместителем министра юстиции СССР, в 1984-м возглавил Минюст РСФСР. С мая 1988-го по октябрь 1990-го занимал пост генерального прокурора СССР.

На его счету более 120 публикаций. Являлся главным редактором Российской юридической энциклопедии и участвовал в разработке проекта Уголовно-процессуального кодекса.

