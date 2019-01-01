Скончалась правозащитница Мальва Ланда

Уроженка Одессы, советская и российская правозащитница, одна из старейших членов Московской Хельсинкской группы Мальва Ланда скончалась в Хайфе в возрасте 100 лет, сообщает ТАСС.

В 1977 году из-за пожара, случившегося в её комнате, Ланда обвинена в «халатном обращении с огнём» и приговорена к выплате крупной компенсации и двум годам ссылки, процесс имел политическую подоплёку. Ссылку отбывала в небольшом рудничном посёлке Вершина Шахтама в Читинской области. Амнистирована через 8 месяцев, однако вернуться в Москву не могла и поселилась в городе Петушки Владимирской области.

7 марта 1980 года арестована и 26 марта приговорена к пяти годам ссылки. Отбывала срок в посёлке Джезды Джезказганской области Казахстана. Возвратилась из ссылки в 1984 году.

