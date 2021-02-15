СК возбудил дело после попытки похитить племянника Юрия Дудя
Уголовное дело возбуждено в связи с нападением на близких родственников журналиста и видеоблогера Юрия Дудя. Речь идёт об инциденте от 16 октября 2018 года.
В тот день утром неизвестные попытались затащить в автомобиль малолетнего племянника Дудя, который вышел на улицу в сопровождении брата блогера, Игоря и их матери. Однако потерпевшие, в первую очередь, Игорь сумели отбиться.
Уголовное производство открыто за покушение на похищение человека группой лиц по предварительному сговору, сообщает РЕН ТВ. Ранее было заведено дело по статье о побоях. В качестве потерпевших значатся племянник и брат Юрия.
Сами они ранее говорили, что среди нападавших узнали отца бывшей супруги Игоря Дудя. Предполагается, что конфликт мог произойти из-за общего сына брата блогера и его экс-жены. В СМИ появлялась информация, что они конфликтовали на этой почве.
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