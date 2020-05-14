СК увеличил сумму растраты по делу бизнесмена Бойко-Великого
Следственный комитет сформулировал окончательную редакцию обвинения по уголовному делу предпринимателя Василия Бойко-Великого. Как сообщила ТАСС адвокат Виктория Шонина, в итоговом обвинении сумма растраты при оформлении невозвратных кредитов указана в размере почти 89 миллионов рублей.
До этого в деле фигурировали семь невозвратных кредитов на 23 миллиона рублей и 120 тысяч долларов США. Сам предприниматель своей вины по-прежнему не признаёт. Всего уголовное дело насчитывает около 300 томов, отмечает RT.
Бойко-Великий был отправлен в следственный изолятор по решению суда в июне прошлого года. Бизнесмена обвинили в растрате средств банка «Кредитный экспресс».
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