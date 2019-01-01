СК раскрыл, за что задержали астраханских чиновников

Следственный комитет раскрыл подробности задержания бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего его обязанности министра финансов региона Виталия Шведова. Как уточняет СК, обоих подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как отмечает «Свободная пресса», речь идёт о неправомерном использовании банковских кредитов. По данным следствия, Султанов и Шведов привлекли в бюджет области займ от одного из банков на 6 миллиардов рублей под 7−8,5% годовых. При этом, на счетах региона тогда ещё оставались немалые средства, и кредит не был необходим. Даже в случае потребности в займе, его можно было взять по бюджетной ставке 0,1%.

Материальный ущерб, причинённый Астрахансокй области действиями высокопоставленных чиновников, оценивается в 212 миллионов рублей. В Следственном комитете подчеркнули, что Шведов и Султанов таким образом также подорвали авторитет органов местной власти.

