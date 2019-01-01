Синоптики повысили уровень погодной опасности в столичном регионе до «желтого»

В Москве и Подмосковье на 6 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщили в Гидрометцентре, причина – высокая вероятность пожаров. При этом, как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в ближайшие два дня в регионе сохраниться теплая погода без осадков погода. Днём воздух может прогреться до +20-ти. Такой характер погоды способствует возникновению пожаров.

Отметим, «желтый» уровень опасности объявлен на территории Костромской, Ярославской, Владимирской, а также Калужской, Тульской и Орловской областей.

При этом синоптики подчёркивает, что в среду в столичном регионе возможны ливневые дожди и небольшое похолодание, однако к выходным погода снова улучшится.

Ранее НСН сообщала, что понедельник после первых майских праздников порадует жителей столичного региона температурой воздуха до +24...+26 °C.

