Ефимов рассказал о статусе готовности нового кампуса МГТУ им. Баумана

Завершение строительства научного кампуса МГТУ им. Баумана в Басманном районе Москвы составляет 90%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на всех пяти зданиях Центрального кластера полностью завершено устройство каркаса фасадов и остекление, а также подходят к концу работы по внутренним инженерным системам. Между тем готовность объединяющего их стилобата составляет 95%, а благоустройство прилегающей территории — 70%.

«В целом в состав научного кампуса входят 14 объектов, восемь из которых площадью около 105 тысяч квадратных метров уже ввели в эксплуатацию. Сейчас рабочие продолжают возводить пять зданий Квантум парка и Центрального кластера. Каждый день на объекте работают более 1,3 тысячи специалистов. Завершение строительства запланировано на июнь 2024 года», – рассказал Ефимов.

В свою очередь руководитель Департамента строительства Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Рафик Загрутдинов сообщил, что Квантум парк готов на 93%. По его словам, после завершения работ на объекте появятся офисные и административные помещения, учебные аудитории и конференц-зал, лаборатории, а также коворкинг для студентов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об установке купола между пятью корпусами Центрального кластера МГТУ им. Баумана.

