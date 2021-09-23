Шоу Ивлеевой потребовали запретить из-за пропаганды

В нем разглядели пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая и отправила жалобу.

Она сослалась на заявление организаторов, по словам которых, в шоу ожидается участие трансвеститов, выступающих в жанре дрэг-квин. Он подразумевает выход на сцену артистов-мужчин, использующих женские образы.

Волынец отмечает, что после публикации в интернете отрывков репетиций к ней начали массово обращаться обеспокоенные родители.

«Королевские кобры» соберет 36 дрэг-артистов со всей страны. Записи Ивлеева намерена опубликовать на своем YouTube-канале. Победитель получит денежный приз.

Ранее стало известно, что Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (Алексей Узенюк) объявили о разводе.

