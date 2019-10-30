Шнуров откликнулся стихами на желание россиян достойной пенсии
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступил со стихотворным комментарием результатов опроса о достойной пенсии россиян. Строчки, посвященные этой тематике, рокер опубликовал в своём Instagram, сообщает Ura.ru.
Согласно опросу, проведённому Superjob, средний россиянин считает достойной пенсию в размере 40 тысяч рублей. При этом большинство респондентов - 29% - рассчитывают, что их основным доходом по достижении пенсионного возраста останется работа или подработка.
«А в «Пятерочке» по скидке масло, хлеб, да вот вам чек. Небогато, зато дружно. Сколько нам для счастья нужно? Ну, примерно тысяч сорок», — пишет Шнуров. Он также замечает, что «телевизор, слава богу, нам ещё пока послужит».
Как отмечают в своих комментариях пользователи соцети, было бы неплохо, чтобы ещё средний размер зарплаты по стране составлял хотя бы такую сумму.
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