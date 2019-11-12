Школы и детсады построят в районе Проспект Вернадского в ходе реновации
Образовательный комплекс с бассейном и три детских сада, а также музыкальную школу и детскую поликлинику планируется возвести в рамках застройки кварталов реновации на Проспекте Вернадского в Москве. Эти объекты предусмотрены в проекте помимо жилых домов, сообщила начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО ГБУ «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» Людмила Машинская.
По её словам, проектировщики старались сформировать с каждой стороны от магистрали жилую застройку с рабочими местами и социальными объектами. Пристальное внимание уделяется инфраструктуре для детей, отмечает АГН «Москва».
Кроме того, на территории кварталов реновации планируется создать зелёные зоны и благоустроить прилегающие территории. Будет реконструирован парк имени 50-летия Октября и долина реки Раменка. Помимо этого, по программе реновации появятся новые лечебные корпуса для городской больницы № 13.
Сейчас проходит этап публичных слушаний проекта.
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