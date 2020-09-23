Школа социального лидерства «Наследники MEDIA» пройдет в Москве

Школа социального лидерства «Наследники MEDIA» стартует 12 октября в пространстве молодежного направления ГМИИ имени Пушкина «Пушкинский.Youth». Образовательная программа создана для тех, кто хочет попробовать себя в медиа продвижении культурных и некоммерческих проектов.

Участники будут выполнять практические задания, общаться с экспертами рекламного рынка, ведущих медиа агентств, блогерами, журналистами, дизайнерами, а также работать над кейсами.

Специалисты научат, как написать эффективную медиа стратегию, найти целевую аудиторию, создавать хороший контент, как выжать максимум из рекламы и PR при минимальном бюджете.

В школу принимаются заявки от участников 17-22 лет. Участие бесплатное по регистрации. Программа рассчитана на три дня, она пройдет с 12 по 14 октября.

После школы участники могут пройти стажировку на проектах команды «Наследники» и «Россия — Моя история».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.





