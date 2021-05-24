Сергунина: В Москве пройдет региональный чемпионат First Russia Robotics Championship

Центр First Lego League объявил набор участников на московский чемпионат по робототехнике First Russia Robotics Championship, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина

Победители региональных этапов попадут на всероссийский чемпионат, который пройдет в Москве в 2022 году. «Такие проекты предоставляют юным инженерам уникальные возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал», — отметила Сергунина.

Региональные соревнования в Москве пройдут в трех категориях: 4-6 лет, 6-9 лет, 10-16 лет. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте регионального ресурсного центра и пройти конкурсный отбор. Заявку можно подать до 2 августа.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КонкурсРоботыМосква
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