Сергунина: В Москве пройдет региональный чемпионат First Russia Robotics Championship
Центр First Lego League объявил набор участников на московский чемпионат по робототехнике First Russia Robotics Championship, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина
Победители региональных этапов попадут на всероссийский чемпионат, который пройдет в Москве в 2022 году. «Такие проекты предоставляют юным инженерам уникальные возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал», — отметила Сергунина.
Региональные соревнования в Москве пройдут в трех категориях: 4-6 лет, 6-9 лет, 10-16 лет. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте регионального ресурсного центра и пройти конкурсный отбор. Заявку можно подать до 2 августа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- На Кипре зафиксировали первую смерть от тромбоза среди вакцинированных AstraZeneca
- Сайт «Единой России» подвергся DDoS-атаке
- В МИД Франции призвали к диалогу ЕС с РФ о политической ситуации в Белоруссии
- Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на строительство дорог
- Овечкин не сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею из-за травм
- Латвийская авиакомпания airBaltic прекратит полеты над Белоруссией
- Чечня, Тува и Ингушетия возглавили Демографический рейтинг регионов РФ
- Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы
- В Генпрокуратуре заявили, что интернет все чаще используется для сбыта наркотиков
- Литва начала расследование экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru