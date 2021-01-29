Сергунина рассказала об итогах работы детских технопарков столицы с 2016 года

Свыше 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года. Об этом сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что в технопарках предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 40 направлениям по техническим и творческим специальностям.

Заммэра добавила, что первая такая площадка появилась в Москве в 2016 году,. С этого момента открыли еще 17 технопарков, где дети знакомятся с перспективными творческими и техническими дисциплинами: робототехникой, технологиями виртуальной реальности, космонавтикой, нанотехнологиями, промышленным дизайном, радиоэлектроникой и другими.

В разработке образовательных программ принимают участие 41 образовательное учреждение, включая НИУ ВШЭ, МГУ, МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт.



