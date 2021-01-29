Сергунина рассказала об итогах работы детских технопарков столицы с 2016 года
Свыше 280 тысяч московских школьников прошли обучение в детских технопарках с 2016 года. Об этом сообщает заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что в технопарках предусмотрено 350 образовательных программ более чем по 40 направлениям по техническим и творческим специальностям.
Заммэра добавила, что первая такая площадка появилась в Москве в 2016 году,. С этого момента открыли еще 17 технопарков, где дети знакомятся с перспективными творческими и техническими дисциплинами: робототехникой, технологиями виртуальной реальности, космонавтикой, нанотехнологиями, промышленным дизайном, радиоэлектроникой и другими.
В разработке образовательных программ принимают участие 41 образовательное учреждение, включая НИУ ВШЭ, МГУ, МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- На Украине отказались принимать пленных от ЛНР и ДНР
- Число бедных россиян в III квартале выросло
- Фильм Кончаловского вошел в лонг-лист «Оскара»
- Виктор Хмарин будет назначен руководителем «Русгидро»
- Талибы надеются на помощь России в снятии санкций ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru