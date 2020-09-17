Сергунина рассказала о победителях городской программы для туристических стартапов

В рамках программы столичного комитета по туризму «Фабрика туристических продуктов и сервисов» более 30 команд-финалистов представили экспертам рынка свои проекты, их которых жюри выбрало 10 победителей.

Это, в частности, онлайн-сервис для организации семейных путешествий, сервис городских прогулок с виртуальными гидами, бот для планирования бюджета поездки и сервис городских прогулок, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, вызванные пандемией ограничения на поездки сформировали «колоссальный отложенный спрос», и в условиях, когда люди привыкли к новому уровню цифрового комфорта, требования в онлайн-сервисам возросли.

«Чтобы быть конкурентными, нам надо адаптироваться. Важно развивать и поддерживать технологичные проекты в туротрасли», - сказала Сергунина.

Организаторы и партнёры «Фабрики туристических продуктов и сервисов» помогут победителям вывести проекты на рынок - протестировать маркетинговую стратегию, улучшить бизнес-план, привлечь инвестиции и запустить свои продукты, добавила она.

