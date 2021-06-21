Сергунина: Молодежное добровольчество активно развивается в Москве
Более 38 тысяч московских подростков являются добровольцами. Около 13 тысяч из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтер», заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В 2020 году при помощи юных добровольцев были проведены 54 мероприятия, а с начала 2021 года подростки поучаствовали в 43 акциях. «История вступления в ряды добровольцев у каждого из ребят своя, но объединяет их одно — желание помогать другим, делая мир добрее», — рассказала Сергунина.
Чаще всего ребята участвуют в акциях, посвященных ветеранам войны и труда, и помогают нуждающимся. Кроме того, добровольцы организуют различные мероприятия. Среди них «Российская креативная неделя». За участие их награждают грамотами и билетами на культурные события.
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