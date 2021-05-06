Сергунина: две тысячи предложений для туристов собрано в сервисе Russpass

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что туристическим сервисом Russpass, который правительство столицы развивает совместно с другими регионами страны, воспользовались уже более миллиона человек, сообщает пресс-служба московского правительства.

По её словам, в настоящее время сервис, который работает уже девять месяцев, представляет больше двух тысяч туристических предложений.

«Наряду с общим числом туров, авторских маршрутов, досуговых программ растет и число представленных в сервисе культурных площадок со всей страны. Только музеев сейчас свыше 400», - отметила заммэра.

Сергунина уточнила, что с Russpass сотрудничают все 85 регионов России, 76 из которых уже представили свои туристические программы. На данный момент у сервиса более 450 партнёров, в том числе свыше 160 туроператоров со всей страны.

В пресс-службе добавили, что весной 2021 года цифровой туристический сервис Russpass, который помогает спланировать путешествие по России, пополнился тремя новыми удобными функциями. В частности, туристы могут составить комбинированный маршрут с использованием нескольких видов транспорта и сразу купить билеты на самолёт, поезд и автобус.

Также на Russpass появилась интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами. И, наконец, путешественник может пройти авторизацию на сервисе посредством крупнейших отечественных и зарубежных онлайн-платформ, например, аккаунта на портале mos.ru или учётной записи в соцсетях.

