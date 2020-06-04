Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти российской столицы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и городских предприятий, сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что санитарные ограничения будут действовать еще не один месяц. В тоже время нужно постепенно возвращатьсяк полноценной жизни - речь идет о работе ресторанов и кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, а также фитнес-центров.
«Сегодня наступило время, когда такой график уже можно составить. Я думаю, что в понедельник о таком графике уже можно сказать», - сказал мэр.
В тоже время возобновлять проведение уличных фестивалей и массовых праздников, отметил мэр, в столице еще рано. Однако ярмарки выходного будут работать. По мнению Собянина, такие мероприятия, в том числе книжная ярмарка на Красной площади — это по большей части торговые мероприятия, и они не должны вызвать массового столпотворения.
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