Сергей Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти российской столицы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и городских предприятий, сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что санитарные ограничения будут действовать еще не один месяц. В тоже время нужно постепенно возвращатьсяк полноценной жизни - речь идет о работе ресторанов и кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, а также фитнес-центров.

«Сегодня наступило время, когда такой график уже можно составить. Я думаю, что в понедельник о таком графике уже можно сказать», - сказал мэр.

В тоже время возобновлять проведение уличных фестивалей и массовых праздников, отметил мэр, в столице еще рано. Однако ярмарки выходного будут работать. По мнению Собянина, такие мероприятия, в том числе книжная ярмарка на Красной площади — это по большей части торговые мероприятия, и они не должны вызвать массового столпотворения.

