Семь пешеходных мостов построят в Москве до 2026 года

Семь пешеходных мостов через водные преграды построят в Москве до конца 2026 года, на трех из них уже идут строительно-монтажные работы. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новые мосты станут выразительной частью московской архитектуры и интересными элементами благоустройства. Таким образом, строятся настоящие архитектурные украшения столицы.

Так, один мост будет построен через реку Яуза, общая длина его переходов с учетом пандусов составит около 300 метров. Этот мост появится в шаговой доступности от новых кампусов МГТУ им. Баумана. Еще один мост возведут в районе Нагатинского затона, он соединит жилые кварталы и будет прогулочной зоной. Завершить работы планируется в четвертом квартале 2024 года. Также появится мост на водоотводном канале имени Москвы, у Крымской набережной и стрелки Золотого острова, где стоит памятник Петру.

При этом еще два сооружения длиной 115 и 150 метров находятся в проектировании. Они будут построены в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки. Мосты должны быть готовы к 2026 году. Кроме того, начато проектирование двух пешеходных мостов на территории Мнемниковской поймы, которые смогут обеспечить выходы к парку «Фили» и на Островную улицу.

Таким образом, строительство пешеходных мостов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

