SberCloud и NVIDIA займутся созданием искусственного интеллекта

Компания SberCloud, облачный провайдер группы Сбербанк, и NVIDIA, мировой лидер в области высокопроизводительных вычислений и разработчик AI-платформы, подписали соглашение о совместной разработке и внедрении на российском рынке продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта, сообщает компания SberCloud .

Соглашение было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) исполнительным вице-президентом Сбербанка Давидом Рафаловским и вице-президентом NVIDIA в регионе Европа, Ближний Восток и Индия Яппом Зюйдервельдом.

«В рамках сотрудничества компания SberCloud создает AI Cloud – инновационный продукт, построенный на системах NVIDIA DGX-2 – самых производительных вычислительных комплексах, созданных специально для решения задач искусственного интеллекта», — говорится в сообщении компаний.

AI Cloud станет первым продуктом компании SberCloud, основанным на многолетних разработках Сбербанка в области искусственного интеллекта.



