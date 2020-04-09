«Русский репортер» объявил о прекращении выпуска журнала
Редакция «Русского репортера» объявила о прекращении выпуска журнала по экономическим причинам. Соответствующее сообщение размещено на странице издания в Facebook.
В сообщении отмечается, что в марте издание лишилось крупного источника финансирования, а далее сложившаяся ситуация из-за коронавируса не позволила исправить положение. При этом в редакции подчеркнули, что при появлении малейшей возможности выпуск издания будет возобновлен. «Или мы придумаем что-то новое», - говорится в сообщении.
Как отмечает NEWs.ru, сотрудники журнала получили оповещение о расторжении трудовых отношений. При этом команда «Русского репортера» продолжит делать материалы для соцсетей журнала и платформы Les.media, уточнили в редакции.
Журнал выпускался с 2007 года.
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