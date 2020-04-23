Руководство управления при Спецстрое заподозрили во взяточничестве

Руководство Главного управления специального строительства при Федеральном агентстве специального строительства заподозрили в получении крупных взяток. По данным РЕН ТВ, показания на чиновников дали субподрядчики - владельцы компании «Гранит» Сергей Старцев и Жабар Рамазанов.

Спецстрой РФ выступает в качестве главного подрядчика возведения космодрома Восточный, а также военных полигонов Кубинка и Ковров. Старцев и Рамазанов были арестованы в августе 2018 года. Их обвинили в растрате 50 миллионов рублей, выделенных Спецстроем «Граниту» для прокладки дороги к военному полигону в Коврове Владимирской области.

На допросах предприниматели рассказали об «откатах» руководству ГУССТ Спецстроя РФ. По их словам, они регулярно передавали взятки в размере 10% от суммы всех субподрядов. Показания арестованных направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

