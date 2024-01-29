Роструд: Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в феврале
Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе в феврале. Об этом сообщается в Telegram-канале федеральной службы.
Как отметили в ведомстве, 23 февраля страна отметит День защитника Отечества, который выпадает на пятницу и будет выходным.
«С учетом последующих выходных при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля», — указали в Роструде.
При этом продолжительность предпраздничного рабочего дня 22 февраля сократят на один час.
Между тем Минтруд предложил внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели должны будут при увольнении сотрудника компенсировать работу в выходные дни и праздники, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru