Ростовчанина оштрафовали за призывы к беспорядкам

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал жителя города Максима Степанова на 30 тысяч рублей за призывы к беспорядкам на несогласованной акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Отмечается, что мужчина 20 января в своих профилях в социальных сетях разместил призыв-видеообращение, в котором призывал принять участие в несогласованных митингах 23 января 2021 года.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 212 УК РФ "Призывы к массовым беспорядкам или участию в них; призывы к насилию над гражданами".

В Ростовской области сотрудники силовых структур составили порядка 300 протоколов об административных правонарушениях в ходе массовых протестов 23 января 2021 года.

