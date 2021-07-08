Ростовчанина оштрафовали за призывы к беспорядкам
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону оштрафовал жителя города Максима Степанова на 30 тысяч рублей за призывы к беспорядкам на несогласованной акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.
Отмечается, что мужчина 20 января в своих профилях в социальных сетях разместил призыв-видеообращение, в котором призывал принять участие в несогласованных митингах 23 января 2021 года.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 212 УК РФ "Призывы к массовым беспорядкам или участию в них; призывы к насилию над гражданами".
В Ростовской области сотрудники силовых структур составили порядка 300 протоколов об административных правонарушениях в ходе массовых протестов 23 января 2021 года.
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