Росстат: картофель, помидоры и лук подешевели в России

В России с 7 по 13 декабря подорожали яблоки, огурцы и капуста, сообщается в отчете Росстата. По данным статистического ведомства, в основном цены на плодоовощную продукцию за прошедшую неделю увеличились на 1,3%. Больше всего подорожали огурцы – на 6,67%.

Но вместе с тем, как отмечают специалисты Росстата, в стране подешевели картофель, помидоры и лук. При этом по их данным, картофель дешевеет уже вторую неделю подряд. До этого цены на него снижались лишь в конце августа - начале сентября, отмечают специалисты. Репчатый лук за прошлую неделю подешевел на 0,36%, помидоры - на 1,11%.

Ранее Минсельхоз предупредил о дефиците картофеля.

