Росстат: картофель, помидоры и лук подешевели в России
В России с 7 по 13 декабря подорожали яблоки, огурцы и капуста, сообщается в отчете Росстата. По данным статистического ведомства, в основном цены на плодоовощную продукцию за прошедшую неделю увеличились на 1,3%. Больше всего подорожали огурцы – на 6,67%.
Но вместе с тем, как отмечают специалисты Росстата, в стране подешевели картофель, помидоры и лук. При этом по их данным, картофель дешевеет уже вторую неделю подряд. До этого цены на него снижались лишь в конце августа - начале сентября, отмечают специалисты. Репчатый лук за прошлую неделю подешевел на 0,36%, помидоры - на 1,11%.
Ранее Минсельхоз предупредил о дефиците картофеля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- «Омикрон» в 70 раз быстрее поражает бронхи человека
- В США приняли оборонный бюджет на 2022 год
- Росстат: картофель, помидоры и лук подешевели в России
- Злоумышленники стали представляться полицией для получения личных данных
- В МИД России пообещали ответить на высылку дипломатов из ФРГ
- Лепс поделит недвижимость стоимостью более 1 млрд рублей во время развода
- Смородская назвала «обычным тренеришкой» экс-тренера «Спартака» Виторию
- Украинское бюро Интерпола отказалось объявить Поклонскую в розыск
- В Крмеле допустили возможность встречи Путина с Байденом до конца 2021 года
- «Газпром» заявил о выполнении обязательств по транзиту газа с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru