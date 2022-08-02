Россиянам запретили сдавать экзамен по английскому языку TOEFL

Россияне не смогут сдавать экзамен по английскому языку TOEFL, который проводит американская Служба образовательного тестирования (ETS). Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что на сайте невозможно пройти регистрацию на экзамен, если указать гражданство России. Сайт при попытке регистрации выдает сообщение, что доступ ограничен в соответствии с требованиями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), которое является структурой Минфина США.

Сертификат сданного экзамена часто требуется для поступления в заграничные вузы.

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