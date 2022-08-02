Россиянам запретили сдавать экзамен по английскому языку TOEFL
Россияне не смогут сдавать экзамен по английскому языку TOEFL, который проводит американская Служба образовательного тестирования (ETS). Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что на сайте невозможно пройти регистрацию на экзамен, если указать гражданство России. Сайт при попытке регистрации выдает сообщение, что доступ ограничен в соответствии с требованиями Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), которое является структурой Минфина США.
Сертификат сданного экзамена часто требуется для поступления в заграничные вузы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- МИД КНР: Китай не намерен первым применять ядерное оружие
- Россиянам запретили сдавать экзамен по английскому языку TOEFL
- Автор проекта «Омбудсмен полиции» получил 5 лет колонии
- Сидорова выиграла чемпионат РФ, побив рекорд Исинбаевой
- Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул
- Женщина погибла в ДТП в Ингушетии
- Ходатайство о переводе ректора «Шанинки» под домашний арест рассмотрят 3 августа
- Медведев начал рассказывать сказки
- США ввели визовые ограничения для почти 900 официальных лиц РФ
- Байден продолжает получать положительный результат теста на COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru