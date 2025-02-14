Россиянам представили страховку от неудачных свиданий к 14 февраля
«Ингосстрах» совместно с сервисом знакомств «Мамба» запустили уникальную страховку от неудачных свиданий, которая поможет восстановить ментальное здоровье после неприятных знакомств при помощи психолога, невролога или психиатра. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании.
Страховка также снизит риск неудачного свидания благодаря активации премиум опций в сервисе знакомств. Особая система верификации и антиспам-технологии помогут избежать нежелательных знакомств, а алгоритмы отыщут ту самую родственную душу.
Заместитель гендиректора по розничному бизнесу страховой компании Владимир Храбрых отметил, что процесс знакомств сопряжен с определенными рисками и разочарованиями. Новый полис поддерживает клиентов, предлагая помощь квалифицированных специалистов, указал он. Они помогут решить психологические проблемы и восстановить эмоциональное равновесие.
По результатам исследований, свыше 70% россиян, открытых к знакомствам, ищут серьезные отношения. Однако главными причинами разочарований остаются неоправданные ожидания и неискренность партнера, независимо от способа знакомства. Директор по маркетингу сервиса знакомств Ольга Морозова отметила, что страховка от неудачных свиданий – это дополнительная поддержка, чтобы пользователи всегда чувствовали себя защищенно и комфортно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru