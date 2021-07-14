Россиянам не позволят смотреть трансляцию выборов в Госдуму
Трансляция выборов в Госдуму будет доступна только участникам избирательного процесса, избиратели не смогут получить доступ к порталу с видеотрансляцией. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома России (ЦИК) Николай Булаев.
Зампред ЦИК отметил, что доступ к служебному порталу предоставят Центральной избирательной комиссии по всей стране, избирательной комиссии в рамках субъекта РФ, территориальной комиссии в рамках территории ее работы, участковой комиссии — по происходящему на участке для голосования процессу.
Помимо избиркомов, видеотрансляция будет доступна партиям и кандидатам в депутаты Думы. Транслироваться будут все три дня голосования и две ночи между ними, а запись трансляции сохранится на год, отмечает Ura.ru.
Под видеонаблюдение попадут выдача бюллетеней, ящики для голосования, комплексы обработки бюллетеней, сейфы для хранения документации. Кроме того, запись будет вестись в местах, где представители комиссий работают со списками избирателей и перемещают бюллетени в сейф-пакеты или комплексы обработки. Системами видеонаблюдения оборудуют около 50 тысяч избирательных участков в стране.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет 17, 18 и 19 сентября, напоминает МИР 24. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на выборы уже выдвинуто более 5 тысяч кандидатов от 11 партий и в порядке самовыдвижения, сообщает ОТР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- Столичная прокуратура обжалует приговор блогеру Эдварду Билу
- Более 320 видов российского вооружения проверили в рамках операции в Сирии
- Полицейский погиб после падения с эстакады ТТК в Москве
- Microsoft представила облачную версию Windows
- В Минэкономразвития оценили потери российского экспорта от углеродного налога в ЕС
- Подозреваемого в мошенничестве адвоката Маршани отправили под домашний арест
- Глава Минздрава России назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19
- Мужчина пригрозил взорвать железнодорожную станцию под Тверью
- Россиянам не позволят смотреть трансляцию выборов в Госдуму
- В МИД ФРГ объяснили нестыковки в докладе ОЗХО по инциденту с Навальным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru