Россиянам не позволят смотреть трансляцию выборов в Госдуму

Трансляция выборов в Госдуму будет доступна только участникам избирательного процесса, избиратели не смогут получить доступ к порталу с видеотрансляцией. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома России (ЦИК) Николай Булаев.

Зампред ЦИК отметил, что доступ к служебному порталу предоставят Центральной избирательной комиссии по всей стране, избирательной комиссии в рамках субъекта РФ, территориальной комиссии в рамках территории ее работы, участковой комиссии — по происходящему на участке для голосования процессу.

Помимо избиркомов, видеотрансляция будет доступна партиям и кандидатам в депутаты Думы. Транслироваться будут все три дня голосования и две ночи между ними, а запись трансляции сохранится на год, отмечает Ura.ru.

Под видеонаблюдение попадут выдача бюллетеней, ящики для голосования, комплексы обработки бюллетеней, сейфы для хранения документации. Кроме того, запись будет вестись в местах, где представители комиссий работают со списками избирателей и перемещают бюллетени в сейф-пакеты или комплексы обработки. Системами видеонаблюдения оборудуют около 50 тысяч избирательных участков в стране.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет 17, 18 и 19 сентября, напоминает МИР 24. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, на выборы уже выдвинуто более 5 тысяч кандидатов от 11 партий и в порядке самовыдвижения, сообщает ОТР.

