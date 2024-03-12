Россия возглавила рейтинг стран с наибольшим уровнем электоральной надежности

Россия возглавила рейтинг стран с наибольшим уровнем электоральной надежности. Результаты исследования были представлены в аналитическом докладе Российского общественного института избирательного права (РОИИП).

Эксперты представили индекс «электоральной надежности», проанализировав, как на практике соблюдаются избирательные права граждан, которые закреплены в избирательном законодательстве той или иной страны.

В основе «электоральной надёжности» — реальные условия реализации избирательных прав граждан, закреплённые в избирательном законодательстве и применяемые на практике.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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