Российский министр образования назвала Радищева автором «Горе от ума»

Напомним, что с начала 2019 года ряд российских чиновников оказались в центре крупных скандалов, связанных с их публичными высказываниями. Так, глава администрации Чувашии Юрий Васильев в ходе заседания Госсовета республики заявил, что учителя и врачи, получающие невысокие зарплаты, просто «мало работают». Также серьезным скандалом отметилась занимавшая в то время пост главы молодежного департамента администрации Свердловской области олимпийская чемпионка Ольга Глацких, прославившаяся на всю страну фразой, «государство не просило вас рожать», сказанной подросткам.

В свою очередь, экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в беседе с НСН заявил, что подобные скандалы, связанные с чиновниками, являются частью кампании по дискредитации российской власти.

«Определенные люди в либеральных кругах получили методички, как «троллить» чиновников – выдергивать из контекста сказанные ими слова, передергивать, потом распиаривать. Составлен план, задан KPI – вытаскивать каждый месяц из того или иного региона негативный, часто искусственно созданный пример неумного, неудачного выступления депутата или какого-либо другого чиновника», - отметил он.

