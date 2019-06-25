Общество

Российский министр образования назвала Радищева автором «Горе от ума»

25 июня09:08

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство комеди Алексендра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву, сообщает во вторник, 25 июня, сайт kp.ru.

Такое заявление чиновница сделала в ответ на вопрос, проходят ли в школах произведения Радищева. «Да, «Горе от ума»… проходят», - ответила она.

Позднее в Министерстве образования региона заявили, что глава ведомства оговорилась. Эту версию подтвердил и журналист, который рассказал, что после эфира Гимазутина назвала непростительной свою оговорку, пишет «Газета.ру».

Нет денег — нет завтраков. Что не так с питанием в российских школах

Напомним, что с начала 2019 года ряд российских чиновников оказались в центре крупных скандалов, связанных с их публичными высказываниями. Так, глава администрации Чувашии Юрий Васильев в ходе заседания Госсовета республики заявил, что учителя и врачи, получающие невысокие зарплаты, просто «мало работают». Также серьезным скандалом отметилась занимавшая в то время пост главы молодежного департамента администрации Свердловской области олимпийская чемпионка Ольга Глацких, прославившаяся на всю страну фразой, «государство не просило вас рожать», сказанной подросткам.

В свою очередь, экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в беседе с НСН заявил, что подобные скандалы, связанные с чиновниками, являются частью кампании по дискредитации российской власти.

«Определенные люди в либеральных кругах получили методички, как «троллить» чиновников – выдергивать из контекста сказанные ими слова, передергивать, потом распиаривать. Составлен план, задан KPI – вытаскивать каждый месяц из того или иного региона негативный, часто искусственно созданный пример неумного, неудачного выступления депутата или какого-либо другого чиновника», - отметил он.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Портрет писателя Александра Сергеевича Грибоедова. 1875 год. Художник Иван Николаевич Крамской.
ТЕГИ:РоссияОбразованиеЛитература