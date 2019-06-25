Российский министр образования назвала Радищева автором «Горе от ума»
Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство комеди Алексендра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву, сообщает во вторник, 25 июня, сайт kp.ru.
Такое заявление чиновница сделала в ответ на вопрос, проходят ли в школах произведения Радищева. «Да, «Горе от ума»… проходят», - ответила она.
Позднее в Министерстве образования региона заявили, что глава ведомства оговорилась. Эту версию подтвердил и журналист, который рассказал, что после эфира Гимазутина назвала непростительной свою оговорку, пишет «Газета.ру».
Напомним, что с начала 2019 года ряд российских чиновников оказались в центре крупных скандалов, связанных с их публичными высказываниями. Так, глава администрации Чувашии Юрий Васильев в ходе заседания Госсовета республики заявил, что учителя и врачи, получающие невысокие зарплаты, просто «мало работают». Также серьезным скандалом отметилась занимавшая в то время пост главы молодежного департамента администрации Свердловской области олимпийская чемпионка Ольга Глацких, прославившаяся на всю страну фразой, «государство не просило вас рожать», сказанной подросткам.
В свою очередь, экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в беседе с НСН заявил, что подобные скандалы, связанные с чиновниками, являются частью кампании по дискредитации российской власти.
«Определенные люди в либеральных кругах получили методички, как «троллить» чиновников – выдергивать из контекста сказанные ими слова, передергивать, потом распиаривать. Составлен план, задан KPI – вытаскивать каждый месяц из того или иного региона негативный, часто искусственно созданный пример неумного, неудачного выступления депутата или какого-либо другого чиновника», - отметил он.
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