Роспотребнадзор утвердил порядок организации детского отдыха
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека утвердила разработанные рекомендации для работы организаций отдыха и оздоровления детей. Они смогут открыться только на третьем этапе снятия ограничительных мер, введённых из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.
Несовершеннолетние могут быть направлены для отдыха и оздоровления только в те организации, которые находятся на территории их проживания. Дети, проживающие в городах федерального значения, смогут отправиться на отдых в сопредельные регионы. Родительские дни и массовые мероприятия в этом году отменяются.
Занятия в кружках будут проводиться обособленно для разных отрядов в целях максимального разобщения детей в помещениях. Акцент будет сделан на активности на открытом воздухе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru