Роспотребнадзор утвердил порядок организации детского отдыха

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека утвердила разработанные рекомендации для работы организаций отдыха и оздоровления детей. Они смогут открыться только на третьем этапе снятия ограничительных мер, введённых из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.

Несовершеннолетние могут быть направлены для отдыха и оздоровления только в те организации, которые находятся на территории их проживания. Дети, проживающие в городах федерального значения, смогут отправиться на отдых в сопредельные регионы. Родительские дни и массовые мероприятия в этом году отменяются.

Занятия в кружках будут проводиться обособленно для разных отрядов в целях максимального разобщения детей в помещениях. Акцент будет сделан на активности на открытом воздухе.

