Роспотребнадзор рассказал, чем опасна вода в закрытых для купания водоемах Москвы

Купание в непроверенных водоемах столицы может грозить гражданам целым спектром заболеваний различного свойства, заявил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по городу Москве Алексей Худобородов в пресс-центре НСН.

«Вода является фактором передачи многочисленных инфекционных заболеваний, которые можно разделить на несколько групп. Это бактериальные, которые, к счастью, встречаются в нашем регионе достаточно редко, вирусные – более популярные – аденовирусные инфекции, энтеровирусные, ротавирусы, достаточно редко гепатиты, в том числе болезнь Боткина, и также различные паразитарные заболевания, которыми можно заболеть, купаясь в неразрешенных водоемах. Наиболее характерная паразитарная инфекция – это шистосоматид, так называемый «зуд купальщика», который передается личинками червей. Передатчиками этого заболевания являются дикие и домашние утки», - отметил он.

В Москве в этом году оборудованы десять пляжей, которые прошли все проверки и безопасны для купания и отдыха, заявила начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Надежда Ершова в пресс-центре НСН.

