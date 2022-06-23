Роспотребнадзор рассказал, чем опасна вода в закрытых для купания водоемах Москвы
Алексей Худобородов предупредил о риске заболеть бактериальными, вирусными и паразитарными заболеваниями.
Купание в непроверенных водоемах столицы может грозить гражданам целым спектром заболеваний различного свойства, заявил начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по городу Москве Алексей Худобородов в пресс-центре НСН.
«Вода является фактором передачи многочисленных инфекционных заболеваний, которые можно разделить на несколько групп. Это бактериальные, которые, к счастью, встречаются в нашем регионе достаточно редко, вирусные – более популярные – аденовирусные инфекции, энтеровирусные, ротавирусы, достаточно редко гепатиты, в том числе болезнь Боткина, и также различные паразитарные заболевания, которыми можно заболеть, купаясь в неразрешенных водоемах. Наиболее характерная паразитарная инфекция – это шистосоматид, так называемый «зуд купальщика», который передается личинками червей. Передатчиками этого заболевания являются дикие и домашние утки», - отметил он.
В Москве в этом году оборудованы десять пляжей, которые прошли все проверки и безопасны для купания и отдыха, заявила начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Надежда Ершова в пресс-центре НСН.
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