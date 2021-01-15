Рособрнадзор допускает возможность бессрочной аккредитации вузов
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обсуждает возможность введения бессрочной аккредитации для отечественных высших учебных заведений. российских вузов. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Гайдаровском форуме в Москве.
По словам Музаева, этот вариант, в принципе, может быть реализован. Предстоит проработать соответствующий механизм - как это будет организовано на практике.
В то же время, подавляющее большинство экспертного сообщества не поддерживает другую идею – объединения процедур аккредитации и лицензирования вузов, отметил глава ведомства.
Ранее стало известно, что Рособрнадзор в связи с пандемией коронавируса начнёт принимать документы на лицензирование и аккредитацию вузов удалённо, отмечает RT.
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