Рособрнадзор допускает возможность бессрочной аккредитации вузов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки обсуждает возможность введения бессрочной аккредитации для отечественных высших учебных заведений. российских вузов. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Гайдаровском форуме в Москве.

По словам Музаева, этот вариант, в принципе, может быть реализован. Предстоит проработать соответствующий механизм - как это будет организовано на практике.

В то же время, подавляющее большинство экспертного сообщества не поддерживает другую идею – объединения процедур аккредитации и лицензирования вузов, отметил глава ведомства.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор в связи с пандемией коронавируса начнёт принимать документы на лицензирование и аккредитацию вузов удалённо, отмечает RT.

