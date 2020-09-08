Роскомнадзор назвал недопустимой цензуру YouTube в отношении фильма «Беслан»
Роскомнадзор обратился к руководству Google LLC с письмом, в котором заявил о недопустимости действий видеохостинга YouTube по ограничению распространения в РФ фильма Александра Рогаткина «Беслан».
В Роскомнадзоре отметили, что расценивают действия администрации сервиса как акт цензуры, что запрещено по Конституции РФ, и потребовал соблюдать российское законодательство. Ведомство также напомнило, что фильм транслировал федеральный телеканал «Россия 1» - картина не содержит запрещённой информации.
Автор фильма заявил РИА Новости, что предпринимать меры в данной ситуации должен не он, а вещатель – то есть телеканала «Россия 1», на YouTube-канале которого заблокировали фильм. На канале его авторской студии видео не заблокировали, уточнил Рогаткин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru