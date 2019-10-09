Родители Хворостовского продали квартиру для установки памятника сыну

Родители скончавшегося два года назад певца Дмитрия Хворостовского намерены установить памятник на могиле сына на Новодевичьем кладбище.

Как рассказал отец исполнителя, Александр Хворостовский, ради этого они продали квартиру в Москве, которую он им подарил перед смертью.

В интервью KP.Ru Александр Степанович пояснил, что это жилье сам Дмитрий в свое время получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной. Исполнитель хотел продать квартиру и потратить вырученные деньги на лечение, однако спустя несколько месяцев Хворостовский скончался.

Дмитрий Хворостовский умер в Лондоне 22 ноября 2017 года после долгой борьбы с раком мозга. Ему было 55 лет.

