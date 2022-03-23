Reuters: Renault приостановит деятельность в РФ

Французская автомобилестроительная корпорация Renault приостановит свою деятельность в РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что московский завод компании уже прекратил работу. Также Renault рассматривает возможные варианты действий со своей доле в «Автовазе».

Такие действия одобрил Совет директоров Renault Group, заседание которого прошло в среду.



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