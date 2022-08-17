Рейс из Петербурга в Анталью задержали на 14 часов
17 августа 202222:44
Рейс авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Петербург - Анталья задержали на 14 часов. Об этом сообщили в аэропорту «Пулково», передает ТАСС.
Причиной задержки стали сбой бортового компьютера. Самолет должен был вылететь в 13 дня, в итоге он отправится в путь в 3 часа ночи.
По данным аэропорта, авиакомпания работает с пассажирами рейсы для предоставления им размещения в гостинице и питания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru