Рейс из Петербурга в Анталью задержали на 14 часов

Рейс авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Петербург - Анталья задержали на 14 часов. Об этом сообщили в аэропорту «Пулково», передает ТАСС.

Причиной задержки стали сбой бортового компьютера. Самолет должен был вылететь в 13 дня, в итоге он отправится в путь в 3 часа ночи.



По данным аэропорта, авиакомпания работает с пассажирами рейсы для предоставления им размещения в гостинице и питания.





