Разработка московской компании формирует новый подход к сбору отходов

Столичное предприятие Pandalift, производящее системы парковок транспортных средств и грузоподъемное оборудование, изготовило свыше 50 систем подземного сбора и хранения мусора Ecolift. Продукция компании делает город чище и устраняет визуальный шум в виде мусорных контейнеров. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичные промышленники активно поддерживают экоинициативы, совершенствуют свои предприятия, чтобы сделать их экологически чистыми, а также производят продукцию для улучшения состояния окружающей среды», — отметил он. Руководитель департамента добавил, что компания занимается выпуском систем Ecolift более восьми лет, они установлены в 14 российских городах.

Система подземного сбора и хранения мусора дает возможность накапливать отходы в стандартных евроконтейнерах для мусора под землей. Они перемещается на подъемной платформе. Так отходы не растаскиваются птицами и ветром, отсутствует и неприятный запах. Кроме того, большие контейнеры больше не портят эстетический облик города. На земле система выглядит как обычная современная урна, к которой не нужно прикасаться руками.

Также устройство уникально благодаря возможности раздельного сбора мусора и контроля за наполнением контейнеров — датчики извещают сотрудников о заполнении бака, а наземная урна закрывается крышкой.

По словам главы предприятия Антона Прудникова, подъемный механизм для системы был разработан и запатентован специалистами Pandalift. Он выразил уверенность, что продукция завода станет новым стандартом сбора отходов.

